Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Сегодня
13:45 (Мск)
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Хольгер Руне
Сегодня
21:15 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Енисей
Сегодня
15:00 (Мск)
Факел
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Родина
Сегодня
18:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Фиорентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций|Финал
Майами Хит
Завтра
03:30 (Мск)
Денвер Наггетс
НБА - плей-офф|Финал. 3-й матч
12:53, 7 июня 2023Спорт

Российский футболист сменил гражданство

Российский футболист Александр Зуев получил паспорт Казахстана и был вызван в сборную

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев сменил гражданство. Его слова приводит Vesti.kz.

Зуев рассказал, что получил паспорт Казахстана. «Это был довольно длительный и непростой процесс. Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился», — поделился он.

По информации Metaratings, после этого 26-летний спортсмен был вызван в сборную Казахстана. Отмечается, что на учебно-тренировочном сборе он заменит Аслана Дарабаева.

Зуев выступает за самарские «Крылья Советов» с февраля 2023 года. В составе клуба он провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Ранее Зуев играл за «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также он провел 14 матчей в составе молодежной сборной России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Из-за разрушения Каховской ГЭС предрекли экологическую катастрофу
    Последствия прорыва трубы во Владивостоке попали на видео
    У древних людей обнаружили признаки сложного поведения
    Россияне набрали рекордный объем кредитов
    Российский футболист сменил гражданство
    Ева Мендес рассказала о бритье лица ради красоты
    Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее»
    Власти США назвали главную цель контрнаступления Украины
    В офисе Зеленского осудили Маска из-за нового шоу Карлсона
    Названы российские звезды с самыми большими рекламными гонорарами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.