Российский футболист сменил гражданство

Российский футболист Александр Зуев получил паспорт Казахстана и был вызван в сборную

Российский футболист «Крыльев Советов» Александр Зуев сменил гражданство. Его слова приводит Vesti.kz.

Зуев рассказал, что получил паспорт Казахстана. «Это был довольно длительный и непростой процесс. Я очень рад, что наконец-то стал гражданином страны, в которой родился», — поделился он.

По информации Metaratings, после этого 26-летний спортсмен был вызван в сборную Казахстана. Отмечается, что на учебно-тренировочном сборе он заменит Аслана Дарабаева.

Зуев выступает за самарские «Крылья Советов» с февраля 2023 года. В составе клуба он провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Ранее Зуев играл за «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также он провел 14 матчей в составе молодежной сборной России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.