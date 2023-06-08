Представившийся полицейским убедил российскую пенсионерку выкинуть деньги в окно

В Москве лжеучастковый убедил пенсионерку выкинуть в окно 150 тысяч рублей

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали сообщника афериста, который обманул пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Телефонный мошенник, представившись участковым уполномоченным полиции, убедил пожилую женщину выкинуть из окна пакет с 150 тысячами рублей. Звонивший говорил ей, что она помогает правоохранителям поймать злоумышленника, который подберет ее деньги на улице. Пакет подобрал 21-летний приезжий — посыльный телефонного афериста. Он, выполняя указания сообщника, успел перевести деньги на счет мошенника прежде, чем его задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

5 июня МВД сообщило о задержании пятерых жителей Московского региона, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Они обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров, действуя по заданию украинских работодателей.