Аксенов заявил о проработке альтернативных вариантов подачи воды в Крым

Аксенов заявил о проработке альтернативных вариантов подачи воды из Днепра в Крым

Прорабатываются альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала (СКК) водой из Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его комментарий приводит «Интерфакс».

Он отметил, что такой вариант сейчас прорабатывается во взаимодействии с федеральными органами.

«Возможность подачи воды в СКК остается достаточно простая. Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 кубометров в секунду воды в СКК позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», — пояснил глава Крыма.

По мнению Аксенова, реализовать такой вариант технически достаточно просто. Он подчеркнул, что пока уровень воды в канале на территории Крыма не упал, но со временем канал обмелеет.

Аксенов заверил, что власти региона принимают меры для уменьшения потерь и накопления воды в водохранилищах.

6 июня глава Крыма заявил, что угрозы подтопления на полуострове из-за разрушения Каховской ГЭС нет.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.