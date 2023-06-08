Названы простые способы заснуть и не просыпаться при обострении аллергии

Физиотерапевт Сэмми Марго: теплый душ и прогревания помогают уменьшить симптомы аллергии

Физиотерапевт и эксперт по сну Сэмми Марго назвала несколько простых способов заснуть и не просыпаться посреди ночи при обострении аллергии. Ее советы приводит Daily Mail.

Марго отметила, что многие аллергики в период цветения растений плохо спят из-за заложенности носа. Она посоветовала для облегчения симптомов принимать перед сном теплый душ. По ее словам, пар от воды помогает снять заложенность носа и уменьшить воспаление.

Еще один способ, который подсказала Марго, — это прогревание носовых пазух. Она предложила наполнить чистый носок рисом, подогреть его в микроволновке в течение 30 секунд и положить на переносицу, убедившись, что он не обжигает кожу. Марго отметила, что тепло снимет дискомфорт в носовых пазухах и сделает сон крепче. «Кроме того, вес носка обеспечивает мягкое давление, которое облегчает головную боль, вызванную аллергией», — добавила физиотерапевт.

По словам Марго, уменьшить симптомы аллергии можно также с помощью легкого массажа в районе переносицы, бровей и основания черепа. Кроме того, она посоветовала аллергикам перед сном пить травяные чаи. По ее словам, крапива имеет антигистаминный эффект, а ромашка, мята и лаванда успокаивают и помогают быстрее заснуть.

Ранее генетик Лиля Джемилева и токсиколог Михаил Кутушов объяснили внезапное появление аллергии. По их словам, это состояние возникает из-за наличия гена, который предусматривает предрасположенность к развитию аллергической реакции.