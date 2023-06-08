Шестеро детей получили ранения в результате нападения с ножом во Франции

Figaro: шестеро детей получили ранения в результате нападения с ножом в Анси во Франции

Семь человек, в том числе шестеро детей, получили ранения в результате нападения с ножом в городе Анси во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, неизвестный атаковал людей в парке у озера. Уточняется, что он является беженцем из Сирии. Мотивы злоумышленника пока не установлены. Службы спасения оказывают помощь пострадавшим гражданам.

В декабре 2022 года сообщалось, что три человека были ранены в результате нападения с топором на супермаркет Lidl в Жомоне на севере Франции. Нападавший позже ударил топором и себя и также был серьезно ранен. Всех пострадавших госпитализировали.