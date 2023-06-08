Названа аудитория очков дополненной реальности Apple

Appleinsider: молодежь окажется основными потребителями очков Apple Vision Pro

Интерес молодой аудитории окажется основным драйвером продаж первой гарнитуры смешанной реальности Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа проанализировали отчет Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), согласно которому самые лояльные пользователи гаджетов Apple находятся в возрастной категории 18-24 года. По данным CIRP, 45 процентов из аудитории молодых пользователей имеют минимум три устройства от Apple.

Для сравнения, 43 процента пользователей в категории 25-34 года имеют по три гаджета американского бренда, 45 процентов — в категории 35-44 года, 28 процентов — в категории 45-54 года. Потребителей в возрасте 55-64 года, которые имеют минимум три устройства Apple, насчитывается всего 18 процентов. В связи с этим журналисты медиа назвали молодых людей основными покупателями очков Apple Vision Pro.

«Поскольку Apple продолжает улучшать и совершенствовать Vision Pro, цена на гарнитуру, вероятно, со временем снизится. Это снижение может сделать продукт более привлекательным для молодых пользователей, которые могут не располагать такими же финансовыми ресурсами, как их старшие коллеги», — подчеркнули авторы.

Ранее главный редактор IT-портала The Verge Нилай Патель одним из первых ознакомился с очками дополненной реальности Apple. По словам журналиста, гарнитура имеет очень яркий дисплей и позволяет смотреть 3D-фильмы — «как в кинотеатре».