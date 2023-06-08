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19:15, 8 июня 2023Ценности

У блогерши случилась истерика после окрашивания волос в салоне

У блогерши @caatvee с Аляски случилась истерика после окрашивания волос пятнами в салоне

Кадр: @caatvee

У блогерши Кэти (фамилия неизвестна) с никнеймом @caatvee с Аляски случилась истерика после неудачного окрашивания волос в салоне. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что попросила мастера выполнить стрижку и балаяж. При этом клиентке два раза обесцвечивали волосы, а также сделали укладку. Весь процесс занял шесть с половиной часов и стоил 180 фунтов стерлингов (примерно 18 тысяч рублей). Однако, по словам автора ролика, результат ее расстроил.

На размещенных кадрах она показала, что ее однотонные черные волосы приобрели медный оттенок и окрасились пятнами на макушке и затылке. «У меня случилась истерика после того, как я вернулась домой...» — посетовала жительница Анкориджа. Она добавила, что потребовала у парикмахера вернуть ей деньги, но та в ответ заблокировала клиентку.

В мае сообщалось, что тревел-блогерша @gypsyinsneakers из Нидерландов сделала дешевую прическу в салоне во время поездки в Индию и осталась с внешностью Тарзана. Мастер расчесал ей пряди, а затем использовал прибор, похожий на массажер. Клиентка продемонстрировала результат работы специалиста: ее волосы были чрезмерно объемными, пушистыми и волнистыми.

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    Алина Гостева
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