Пастух получил ранения при падении дрона ВСУ в белгородском селе

Губернатор Гладков: пастух получил ранения при падении дрона в белгородском селе Вязовое

Пастух получил ранения при падении дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Вязовое Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Белгородский глава пояснил, что мужчина в момент атаки находился на окраине села. «В результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки», — написал Гладков.

По его информации, пострадавший самостоятельно добрался до Краснояружской центральной районной больницы. Гладков подчеркнул, что мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого губернатор рассказал об атаке села Вязовое дронами-камикадзе ВСУ.

Также со стороны Украины пытались обстрелять белгородское село Староселье. Там, по словам Гладкова, целью оказался инфраструктурный объект связи. К месту направились региональные оперативные службы.

7 июня губернатор Белгородской области заявил об обстреле Шебекино во время его приезда в город.