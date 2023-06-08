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18:25, 8 июня 2023Силовые структуры

Белгородское ГИБДД пересмотрит штрафы водителям за превышение скорости

Белгородская полиция пересмотрит штрафы водителям за превышение скорости из-за обстрелов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В полиции Белгорода заявили, что готовы пересмотреть штрафы за превышение скорости водителями, которые вывозили жителей Шебекинского городского округа из-под обстрелов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

По данным издания, ГИБДД попросила владельцев машин, которым пришли штрафы, самостоятельно их обжаловать. Речь идет о нарушениях, совершенных на автодороге Белгород — ШебекиноВолоконовка в период с 1 по 6 июня.

1 июня Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины, усиленных танками, предприняли попытку прорыва. В атаке участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

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    Екатерина Власова
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