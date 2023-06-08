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11:57, 8 июня 2023Мир

Бывший премьер Италии назвал возможное поражение Украины катастрофой для ЕС

Бывший премьер Италии Драги: поражение Украины в конфликте с РФ станет катастрофой для ЕС

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Возможное поражение Украины в конфликте с Россией станет катастрофой для Европейского союза (ЕС) и его экзистенциальных ценностей, заявил бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Его цитирует РИА Новости.

«У США, Европы и их союзников нет другой альтернативы, кроме как обеспечить победу Украины в этом конфликте», — сказал политик, добавив, что «экзистенциальные ценности Европейского Союза — это мир, свобода и уважение демократического суверенитета».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в случае ее поражения в конфликте с Россией. На форуме в Брюсселе он заявил, что при подобном развитии событий смысла в этом не будет.

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    Глеб Бажуткин
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