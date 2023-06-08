Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС

Океанолог предрек гниение и заражение воды в Черном море из-за разрушения Каховской ГЭС

Черному морю предрекли гниение и заражение воды после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Экологические последствия данной ситуации описал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передает «Московский комсомолец».

По словам эксперта, в данный момент река «сносит то, что смыла», — огромные слои верхней плодородной почвы и удобрения. При попадании их в море в воде повысится содержание биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора, которое вызовет «взрывоопасный» рост сначала водорослей, а затем и питающегося ими зоопланктона.

«Вода зарастает и начинает гнить: водоросли активно размножаются на поверхности, из-за чего резко падает прозрачность воды, и солнечный свет практически не проникает в ее толщу. Организмы, которые живут в толще воды, без света просто погибают, отмирают на дне, и на разложение их трупиков затрачивается огромное количество кислорода, поскольку идет процесс гниения. В итоге происходит вымирание», — пояснил Мухаметов.

Океанолог добавил, что гниение воды начнется на поверхности Днепровского лимана, а затем распространится на Черное море — в первую очередь на украинское побережье, в сторону Одессы. Ученый допустил вероятность того, что оно коснется и румынского побережья.

Мухаметов предупредил, что из-за наводнений в результате разрушения ГЭС вода некоторое время будет наблюдаться всплеск инфекционных заболеваний, в числе которых могут быть холера и сибирская язва, из-за попадания в воду содержимого скотомогильников. «Возможно, что в первую очередь распространится холера, поскольку холерный эмбрион очень хорошо чувствует себя в воде, как и кишечная палочка. Скоро летнее потепление, а при росте температуры воды бактерии резко плодятся, при температуре воды 24-25 градусов размножение болезнетворных бактерий будет колоссальным, поэтому опасность есть», — рассказал эксперт. В связи с этим он напомнил, что во избежание заражения следует пить только бутилированную воду, так как грунтовая и колодезная вода загрязнены.

При этом Мухаметов отметил, что Черное море по сравнению с низовьями Днепра быстрее и легче оправится от нанесенного ему экологического урона. Относительно питающегося от Каховского водохранилища Северо-Крымского канала специалист подчеркнул, что серьезной угрозы после разрушения ГЭС для него нет. Он добавил, что единственное возможное негативное последствие для него — обмеление и, как следствие, дефицит водных ресурсов для нужд сельского хозяйства.

Ранее схожую с Мухаметовым позицию выразил инфекционист Сергей Вознесенский, назвавший ситуацию в зоне затопления очень напряженной. По его мнению, кроме холеры и сибирской язвы, существует опасность заражения сальмонеллезом.