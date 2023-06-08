Изменники объяснили нежелание разводиться с супругами

Изменники объяснили, что не оставляют партнеров из-за необходимости выплачивать ипотеку

Мужчины и женщины с форума Reddit рассказали, почему изменники не расстаются с партнерами. Нежелание разводиться с супругами пользователи объяснили в разделе AskReddit.

Некоторые пользователи заявили, что измена может быть способом проверить правильность своего выбора. Они не оставляют партнера, чтобы не рисковать надежными отношениями, которые держатся в том числе на финансовых обязательствах — например, необходимости выплачивать ипотеку — и обязательствах перед детьми.

Насколько я понимаю, лучше оставаться в знакомой безопасной обстановке и заниматься своими делами, чем рвать отношения и рисковать: с новым человеком ведь может ничего не получиться. Удобно, когда есть безопасное пространство и пространство для эксперимента

Cyanora пользовательница Reddit

Когда есть дети и ипотека, проще сказать, чем сделать и действительно уйти. Обычно стабильность ценят больше честности

dotskee пользователь Reddit

Многие сравнили нечестность в браке с вредными привычками и признались, что думали, что могут остановиться в любой момент.

У меня был хороший брак, лучше, чем у многих. Я любил жену и дочь, знал, что неправ, но убеждал себя, что это просто развлечение, что я всегда могу остановиться. В конце концов я разрушил многие судьбы, потерял обеих, получил по заслугам: я один. Почему люди играют в азартные игры? Принимают наркотики? Страдают от ожирения? Потому что не знают себя и не смогли преодолеть себя shinymusic. пользователь Reddit

Наконец, отмечают некоторые пользователи, уйти может быть непросто из-за качеств второго партнера.

Люди, застрявшие в абьюзивных отношениях, часто изменяют ради облегчения. Уйти им непросто из-за огромного психологического контроля

LegoRacers1999 пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, как именно люди ошибаются чаще всего, заводя отношения. Многие назвали ошибкой нежелание с самого начала обсудить с потенциальным партнером краеугольные вопросы отношений — например, финансы и родительство.