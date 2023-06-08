Китай пообещал прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине

МИД Китая: Пекин продолжит прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине

Пекин продолжит прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине, пообещал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь во время брифинга. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине. Китай выдвинул свои предложения по гуманитарной ситуации в Украине, предоставил ей несколько партий гуманитарной помощи и готов продолжать прилагать собственные усилия в этом направлении», — заявил дипломат.

Он также выразил обеспокоенность разрушением Каховской ГЭС и гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями этого инцидента.

Ранее Ван Вэньбинь на фоне инцидента с разрушением плотины призвал Россию и Украину обеспечить безопасность гражданских лиц и инфраструктуры, а также соблюдать гуманитарное право.

