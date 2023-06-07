Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 7 июня 2023Мир

Китай обратился с призывом к России и Украине после разрушений на Каховской ГЭС

Китай призвал РФ и Украину соблюдать гуманитарное право после разрушений на Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Китай на фоне инцидента с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) призывает Россию и Украину обеспечить безопасность гражданских лиц и инфраструктуры, а также соблюдать гуманитарное право. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его цитирует РИА Новости.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с повреждением дамбы Каховской ГЭС, в также обеспокоенность вызванными этим гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями», — сказал на брифинге Вэньбинь.

Дипломат указал, что Пекин призывает «делать все возможное для обеспечения безопасности гражданского населения и объектов гражданского назначения».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция восстановлению не подлежит.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС
    Изучена возможность жарки картофеля в космосе
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В России резко выросло число фирм-однодневок
    Россиянин получил 10 лет за подготовку теракта в Крыму и призывы убивать русских
    Южная Корея упростила правила въезда для россиян
    Рыбак в одиночку поймал гигантского сома
    В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод
    В Подмосковье угонщик автомобиля убил владельца машины
    Китай обратился с призывом к России и Украине после разрушений на Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.