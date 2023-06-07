Китай обратился с призывом к России и Украине после разрушений на Каховской ГЭС

Китай призвал РФ и Украину соблюдать гуманитарное право после разрушений на Каховской ГЭС

Китай на фоне инцидента с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) призывает Россию и Украину обеспечить безопасность гражданских лиц и инфраструктуры, а также соблюдать гуманитарное право. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его цитирует РИА Новости.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с повреждением дамбы Каховской ГЭС, в также обеспокоенность вызванными этим гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями», — сказал на брифинге Вэньбинь.

Дипломат указал, что Пекин призывает «делать все возможное для обеспечения безопасности гражданского населения и объектов гражданского назначения».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция восстановлению не подлежит.