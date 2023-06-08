Разрушение Каховской ГЭС сравнили с Чернобылем

Мэр Новой Каховки Леонтьев сравнил разрушение Каховской ГЭС с аварией в Чернобыле

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сравнил разрушение Каховской ГЭС с произошедшей в 1986 году в Чернобыле аварии на АЭС. Его слова приводит Ura.ru.

Леонтьев назвал произошедшее катастрофой. «Это не просто террористический акт. Это катастрофа. И масштабы ее, конечно, плохо сопоставлять с Чернобыльской катастрофой, но если взять в учет все, что произошло и произойдет, то здесь, конечно, масштабы будут и по площади, и по потерям грандиозные», — заявил мэр города.

Ранее стало известно, что сильнее всего после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области пострадали населенные пункты Днепряны и Корсунка.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.