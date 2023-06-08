Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:06, 8 июня 2023Среда обитания

Разрушение Каховской ГЭС сравнили с Чернобылем

Мэр Новой Каховки Леонтьев сравнил разрушение Каховской ГЭС с аварией в Чернобыле
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сравнил разрушение Каховской ГЭС с произошедшей в 1986 году в Чернобыле аварии на АЭС. Его слова приводит Ura.ru.

Леонтьев назвал произошедшее катастрофой. «Это не просто террористический акт. Это катастрофа. И масштабы ее, конечно, плохо сопоставлять с Чернобыльской катастрофой, но если взять в учет все, что произошло и произойдет, то здесь, конечно, масштабы будут и по площади, и по потерям грандиозные», — заявил мэр города.

Ранее стало известно, что сильнее всего после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области пострадали населенные пункты Днепряны и Корсунка.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Акула загрызла россиянина в Египте и попала на видео
    Россиянам назвали причины пожелтения седых волос
    Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первом разговоре с Овечкиным
    Из белорусского закона захотели убрать упоминание о боевых действиях за рубежом
    Польша получила первый T-50
    Разрушение Каховской ГЭС сравнили с Чернобылем
    Российская туристка рассказала правду о системе социального рейтинга в Китае
    Курс евро превысил 89 рублей
    Американский генерал перечислил состоявшиеся сверхдержавы
    В МИД Украины объяснили отсутствие поставок истребителей F-16
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.