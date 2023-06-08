В Челябинской области вырастили гигантский цветок-гиппеаструм диаметром 26,5 сантиметра

В Челябинской области вырастили цветок-гиппеаструм диаметром 26,5 сантиметра. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, жительница Озерска Алена Иванова попала в Книгу рекордов России. Россиянка вырастила самый большой в стране гиппеаструм. Махрового цветка такого размера раньше не было зафиксировано в стране.

«Алена Иванова подала заявку в Книгу рекордов России. Эксперты зафиксировали рекорд. В мае 2023 года его зарегистрировали на официальном сайте Книги», — пояснили в администрации городского округа.

Известно, что это второй рекорд, который ставит Иванова. В 2015 году она оказалась в Книге рекордов России благодаря оригами — озерчанка соорудила самого маленького «журавлика, машущего крыльями» из листка бумаги 4х4 миллиметра, при этом не используя подручных средств.

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