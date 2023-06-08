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12:32, 8 июня 2023Спорт

Чешский тренер клуба РПЛ объяснил продолжение работы в России

Чешский тренер «Оренбурга» Личка заявил, что ему важен футбол и не интересна политика

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцел Личка объяснил, почему продолжил работать в России. Его слова передают «Известия».

Чешский специалист рассказал, что ему никто не звонил после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. «Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика», — заявил он. Личка добавил, что не заметил никакого давления на себя в Чехии.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. После двух сезонов в Футбольной национальной лиге команда смогла вернуться в РПЛ. В текущем сезоне оренбуржцы набрали 46 очков в 30 матчах и финишировали на седьмом месте в турнирной таблице.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций ввели санкции против российских команд. Российские сборные и клубы были исключены из розыгрышей международных турниров.

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    Дарья Коршунова
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