Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 8 июня 2023Мир

Захарова прокомментировала решение Румынии о высылке российских дипломатов

Захарова: Москва не оставит без ответа решение Румынии о высылке российских дипломатов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Румынии выслать более 50 российских дипломатов в рамках сокращения численности посольства России. Она отметила, что действия Бухареста не останутся без ответа. Ее заявление приводится на сайте российского дипломатического ведомства.

«Власти Румынии объявили о радикальном сокращении численности сотрудников российских загранучреждений в этой стране. Демарш румынской стороны не останется без ответа», — рассказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает решение Бухареста как очередной враждебный выпад, который ведет к деградации отношений между двумя странами. По ее словам, ответные шаги России будут анонсированы позже.

Ранее стало известно, что Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней. В Бухаресте отметили, что хотят таким образом уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Акула убила россиянина в Египте. Хищники замечены вблизи нескольких пляжей
    В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС
    Госдеп отметил успехи России в реимпорте ключевых категорий электроники
    В США заявили о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма
    Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом
    В ООН прокомментировали наличие нацистской символики в рядах ВСУ
    Названы простые способы заснуть и не просыпаться при обострении аллергии
    ВОЗ объяснила более активную помощь контролируемым Украиной территориям
    Число отравившихся суррогатным алкоголем в России превысило 100 человек
    В Херсонской области заявили о прохождении пика подъема воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.