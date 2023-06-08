Захарова прокомментировала решение Румынии о высылке российских дипломатов

Захарова: Москва не оставит без ответа решение Румынии о высылке российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Румынии выслать более 50 российских дипломатов в рамках сокращения численности посольства России. Она отметила, что действия Бухареста не останутся без ответа. Ее заявление приводится на сайте российского дипломатического ведомства.

«Власти Румынии объявили о радикальном сокращении численности сотрудников российских загранучреждений в этой стране. Демарш румынской стороны не останется без ответа», — рассказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва расценивает решение Бухареста как очередной враждебный выпад, который ведет к деградации отношений между двумя странами. По ее словам, ответные шаги России будут анонсированы позже.

Ранее стало известно, что Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней. В Бухаресте отметили, что хотят таким образом уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.