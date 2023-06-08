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15:40, 8 июня 2023Моя страна

Пожарные в Северной Осетии спасли из огня свыше десятка собак

МЧС России: пожарные в Северной Осетии спасли из горящего питомника 12 кавказских овчарок

Кадр: МЧС России

В Северной Осетии пожарные спасли из огня свыше десятка собак. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по РСО-Алания.

По данным ведомства, в среду, 7 июня, в 20:36 (мск) в пожарную службу республики поступил звонок о пожаре в питомнике. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горят вольеры на площади 20 квадратных метров.

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В общей сложности пожарные вытащили из горящего здания 12 кавказских овчарок и приступили к тушению пожара. «Спасательная операция прошла успешно, жизни животных спасены», — говорится в сообщении.

Ранее в июне в Новосибирске спасли лося, который случайно упал в колодец у стрелочного завода. Провалившееся в яму животное обнаружили работники завода. Выяснилось, что лось просидел в колодце три дня.

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    Фариза Бацазова
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