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17:47, 8 июня 2023Россия

В Госдуме высказались о возвращении Домостроя в школы и вузы

Депутат Буцкая выступила против возвращения Домостроя в российские школы и вузы

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила против возвращения Домостроя в российские школы и вузы. Мнение об инициативе она высказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующей идеей выступил замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По его словам, «новый Домострой» необходимо внедрить в систему образования в качестве отдельного предмета, чтобы укрепить институт семьи.

«Все, кто читал Домострой, со мной согласятся — книга интересная, но в реалиях 21-го века, требующая существенных изменений. Там прописаны поучения и наставления не только для членов семьи (жены, мужа, детей), но и для слуг и служанок. На уроках истории можно об этом рассказывать. Прописано все: как с детьми обращаться, как вечером дверь закрывать, как закатывать продукты, как белье стирать. Около 20 страниц только о том, как надо правильно приехать посвататься», — поделилась Буцкая.

Непонятно, что из себя представляет «новый Домострой» и чем он будет отличается от семьеведения, отметила депутат. Она предложила членам фракции ЛДПР присоединиться к рабочей группе по созданию этого курса.

Внедрение в школьную программу нового предмета — семьеведения — анонсировала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, писали MSK1.RU. По ее словам, курс будет готовить детей к тому, чтобы они были готовы к рождению своих детей. Предполагается, что на уроки будут приглашаться эксперты, которые знают, как донести информацию для детей разного возраста.

Ранее резидент России Владимир Путин поручил вернуть в следующем году в школы страны уроки черчения.

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