В барнаульском зоопарке курица вырастила и воспитала выводок утят

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» курица воспитала выводок утят

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» курица Лерка высидела и воспитала выводок утят. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Снесла утка яйца, высиживала-высиживала, а потом раз и загуляла. Мы собрали срочный совет, хотели вразумить утку, но председатель совета — мудрая курица Лерка, заявив, что заставить быть мамой нельзя, уселась на яйца и стала для малышей настоящей мамочкой», — говорится в публикации.

Зоопарк также показал видео с семейной прогулкой, во время которой утята везде следуют за Леркой.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Лесная сказка в начале июня появились на свет трое котят канадских пум. Детеныши родились у пары пум Кнопы и Рони 2 июня. В прошлый раз детеныши канадских пум рождались в Барнауле в июне 2022 года — тогда на свет появились двое котят.