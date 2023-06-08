На Украине обратились в ЕСПЧ из-за разрушения Каховской ГЭС

«Укргидроэнерго» обратилась в ЕСПЧ с иском против России из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинская компания «Укргидроэнерго» обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России о возмещении ущерба, нанесенного в результате последствий частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

«"Укргидроэнерго" дополнительно проинформировала ЕСПЧ о разрушении Каховской ГЭС. (…) Компания просит суд рассмотреть возможность определить первоочередность рассмотрения соответствующего дела», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный звонок с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо из-за ситуации в регионе после разрушения Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.