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17:05, 8 июня 2023Россия

Путин созвонился с Сальдо из-за ситуации в Херсонской области

Песков: Путин созвонился с Сальдо по ситуации в Херсонщине после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо из-за ситуации в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Глава государства дал поручение МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам в соответствии с российскими нормами, отметил пресс-секретарь.

«Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушившейся в результате диверсии Каховской ГЭС», — уточнил Песков.

Кроме того, Путин в ходе беседы с Сальдо поручил провести анализ потребностей региона.

До этого Песков рассказал, что президент России пока не планирует посещать затопленную Херсонскую область.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. По последним данным, из зоны бедствия эвакуировали 4,3 тысячи человек.

В Москве случившееся назвали терактом. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подрыв ГЭС привел к затоплению значительных территорий.

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    Анна Щербакова
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