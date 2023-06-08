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13:16, 8 июня 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Херсонскую область после подрыва ГЭС

Песков заявил, что Путин не планирует посетить зону бедствия после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует посещать зону бедствия в Херсонской области после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, в настоящий момент таких планов нет», — ответил на вопрос журналистов Песков.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. По последним данным, из зоны бедствия эвакуировали 4,3 тысячи человек.

В Москве случившееся назвали терактом. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подрыв ГЭС привел к затоплению значительных территорий. В Кремле обвинили Украину во взрыве в Херсонской области и добавили, что президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о ситуации, возникшей на Каховской ГЭС.

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    Анастасия Шейкина
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