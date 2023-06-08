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17:49, 8 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали полезный фастфуд

Нутрициолог Богатова посоветовала заказывать в фастфуд-ресторанах салаты и мясо на гриле

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

В меню заведений фастфуда встречаются полезные блюда: мясо на гриле, салаты и смузи, уверяет нутрициолог Елена Богатова. Миф о вреде всех блюд в ресторанах быстрого питания она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Блюда в фастфуд-ресторанах готовят в течение нескольких минут после заказа, а меню обычно состоит из ограниченного количества позиций: как правило, это бургеры, картофель фри, наггетсы. Большинство блюд калорийны и содержат не так много полезных для здоровья веществ. Однако, по словам Богатовой, некоторые из них могут быть полезными, особенно если заказывать их с умом.

Зеленый салат

Салаты со свежими овощами — листовым салатом, шпинатом, помидорами и огурцами — низкокалорийны и богаты витаминами, микроэлементами и клетчаткой, заявила нутрициолог. Однако она предупредила, что стоит выбирать салат без высококалорийных заправок и добавок.

Некоторые рестораны фастфуда предлагают меню с мясом и рыбой, приготовленными на гриле без добавления жира. Такие блюда могут быть более здоровыми и содержать меньше калорий, чем их жареные или обжаренные варианты

Елена Богатованутрициолог

Фруктовые смузи

Некоторые фастфуд-заведения предлагают свежевыжатые фруктовые смузи, которые богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Однако следует быть осторожным с добавлением сиропов или сахара, чтобы не превысить дневной калораж, предупредила Богатова.

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Запеченные и тушеные блюда

Нутрициолог обратила внимание, что некоторые блюда в фастфуд-ресторанах готовят в духовке или тушат, что снижает количество добавленного в них жира и калорийность. В качестве примеров она назвала запеченную курицу и овощи.

«В любом случае, важно употреблять фастфуд умеренно и обращать внимание на свой рацион в целом, чтобы обеспечить сбалансированное питание», — подвела итог собеседница «Ленты.ру».

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о вреде сахарозаменителей. Она предупредила, что сахарозаменители могут стать причиной серьезных болезней.

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    Вера Владзиевская
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