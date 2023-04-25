Диетолог предупредила о вреде сахарозаменителей
Сахарозаменители могут стать причиной тяжелых болезней — от расстройств ЖКТ до инфарктов, предупредила диетолог Кристина Плотникова. Она рассказала «Ленте.ру» о вреде популярной альтернативы сахара.
Отказ от сахара — один из тенденций современности. Считается, что сахар чрезвычайно вреден, разрушает организм, вредит зубам, становится причиной ожирения и всех сопутствующих ему недугов. Однако полностью отказаться от сладкого люди не готовы, поэтому нашли «безопасную» альтернативу — сахарозаменители. Даже многие знаменитости перешли на них, полностью исключив сахар из рациона, говорит Плотникова.
Эксперты и производители позиционируют данную продукцию как безопасную альтернативу сахара. Они отмечают, что сахарозаменители можно употреблять диабетикам. Также, по их словам, сахарозаменители не нарушают кислотно-щелочной баланс во рту и не вредят работе ЖКТ. На самом деле ситуация не такая радужная, предупредила собеседница «Ленты.ру».
Часто на упаковке известных и рекламируемых марок сахарозаменителей, которые используют при приготовлении ПП-выпечки и десертов, написано, что в состав входят только натуральные природные компоненты, а в реальности в нем есть синтетические подсластители
Сахарозаменители, несмотря на заверения специалистов, способны вызвать целый ряд проблем со здоровьем, уверяет Плотникова. Например, сахарозаменители могут увеличить риск инфаркта или инсульта, развитие проблем с сосудами и заболеваниями головного мозга.
«Как и сахар, его заменители могут спровоцировать развитие диабета и ожирения. Об этом сообщили ученые на ежегодной конференции Experimental Biology», — прокомментировала диетолог.
Исследования показали, что организм, не получающий достаточно сахара как важного энергоресурса, обращается к другим источникам и начинает разложение собственных белков. В результате в организме повышается содержание жиров и липидов, отметила Плотникова. Также подсластители негативно влияют на микрофлору кишечника, могут стимулировать распространение бактерий, устойчивым к антибиотикам.
У всех сахарозаменителей, будь они натурального или искусственного происхождения, есть общий недостаток — негативное воздействие на желудок и кишечник. Употребление сахарозаменителей на регулярной основе сопровождается расстройствами желудка, жидким стулом, иногда вздутием
Если сахарозаменители натурального происхождения в умеренном количестве безопасны, то искусственные добавки вызывают разрушительные реакции в организме. Во-первых, они плохо переносят термическую обработку. Если их добавить в горячий чай, то они распадутся на первичные составляющие. Некоторые из них токсичны и опасны, например, аспартам. Также при излишнем увлечении сахарозаменителями может проявиться тошнота, мигрень, сбои в работе ЦНС, предупредила диетолог.
«Среди проблем, которые провоцируют натуральные добавки (например, стевия), возможна аллергия, расстройство ЖКТ и нарушение метаболизма. Поэтому не стоит превышать суточную дозу в 40 граммов», — резюмировала Плотникова.
Ранее Кристина Плотникова рассказала о полезных для диабетиков постных продуктах. Она посоветовала употреблять бобовые, овощи и крупы.