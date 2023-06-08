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16:41, 8 июня 2023Ценности

Блогерша Катя Клэп назвала любимые бренды одежды

Блогерша Катя Клэп назвала Lime, Marc Jacobs и Vivienne Westwood любимыми брендами одежды

Кадр: Мадонна Мур / Youtube

Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), назвала свои любимые бренды одежды. Интервью с ней появилось на YouTube-канале «Мадонна Мур».

30-летняя инфлюэнсерша отметила, что предпочитает изделия отечественной марки Lime, британского бренда Vivienne Westwood и американского — Marc Jacobs. Кроме того, она указала, что ей нравится ассортимент расположенного в Санкт-Петербурге секонд-хенда Jan-Jak Pidjak store.

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Также Клэп перечислила самых стильных, на ее взгляд, знаменитостей, которые ее вдохновляют. В их список девушка внесла модель Беллу Хадид, сестер-блогерш Сидни и Девон Карлсон и актрису и модель Джулию Фокс.

В марте российская ведущая, блогерша и актриса Анастасия Ивлеева назвала самую дорогую вещь в своем гардеробе. Так, она рассказала, что является обладательницей кожаной куртки-косухи модного бренда Enfants Riches Deprimes. По ее словам, стоимость данного предмета гардероба составляет один миллион рублей.

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    Карина Черных
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