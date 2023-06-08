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19:40, 8 июня 2023Наука и техника

В Windows 11 появился обновленный «Проводник»

The Verge: «Проводник» в Windows 11 получил редизайн

Фото: Windows / Unsplash

Корпорация Microsoft представила бета-версию Windows 11 с обновленным приложением «Проводник». Об этом сообщает издание The Verge.

Новые функции ОС Microsoft стали доступны в версии Windows 11 с номером 23475, которую получили участники программы тестирования. Одним из главных нововведений операционной системы оказался обновленный «Проводник», который получил редизайн. Также во встроенном файловом менеджере Windows появилась главная страница с недавно использованными документами и рекомендациями.

По словам журналистов, новый дизайн «Проводника» стал больше соответствовать фирменному стилю Windows 11. «Новая адресная строка интеллектуально распознает локальные и облачные папки», — отметил старший менеджер Microsoft Брэндон ЛеБлан.

Кроме нового «Проводника» в сборку 23475 добавили встроенную поддержку RGB-подсветки компьютера. Функция работает с устройствами и аксессуарами от Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly. По информации журналистов The Verge, Microsoft развернет новые функции для всех пользователей позже в 2023 году.

В начале июня инженеры Microsoft обновили популярный графический редактор Paint, добавив темную тему. Также в программе появилась поддержка быстрых команд, чтобы в Paint можно было эффективно работать на клавиатуре.

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    Андрей Ставицкий
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