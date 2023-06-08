Генштаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления

Reuters: Генштаб ВСУ опроверг сообщения WP и ABC News о начале контрнаступления Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг сообщения The Washington Post (WP) и телеканала ABC News о начале контрнаступления. Об этом пишет Reuters.

«У нас нет такой информации», — прокомментировал агентству публикации американских СМИ представитель украинского ведомства.

Ранее издание WP со ссылкой на четырех чиновников из ВСУ сообщало о начале контрнаступления Украины и активизации атак на юго-востоке. Телеканал ABC News писал, ссылаясь на двух украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому, что продолжается активная фаза контрнаступательной операции.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.