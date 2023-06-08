В Кремле заявили о контроле Путиным ситуации в Херсонской области

Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин держит под контролем ситуацию в Херсонской области после чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что глава государства пока не планирует поездку в Херсонскую область. По словам Пескова, накануне Путин дал поручение МЧС усилить присутствие в Херсонщине и оказывать помощь местным жителям при эвакуации.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженными силами Украины в ночь на 6 июня. Из-за частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.