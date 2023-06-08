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15:31, 8 июня 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли из минометов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле хутора Лозовая
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал он.

Ранее Гладков рассказал об атаке на другой населенный пункт — село Вязовое. По его словам, ВСУ использовали дроны-камикадзе. Пострадал один местный житель. Мужчина получил осколочные ранения.

С октября 2022 года в Белгородской области введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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