Авиакомпании Европы заявили о помехах в работе GPS из-за России

Bloomberg: в Финляндии и Эстонии заявили о помехах в работе GPS из-за глушилок в России

Авиакомпании ряда европейских государств, в частности Финляндии и стран Балтии, заявили о помехах в работе из-за подавления Россией сигналов GPS после атак дронов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, транспортное ведомство Эстонии сообщило, что в последние дни на большей части территории республики наблюдались перебои в работе GPS. Отмечалось, что действие глушилок повлиял на воздушное движение, но не отразились на работе GPS на земле.

