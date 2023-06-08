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12:00, 8 июня 2023Путешествия

Авиакомпании Европы заявили о помехах в работе GPS из-за России

Bloomberg: в Финляндии и Эстонии заявили о помехах в работе GPS из-за глушилок в России

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Авиакомпании ряда европейских государств, в частности Финляндии и стран Балтии, заявили о помехах в работе из-за подавления Россией сигналов GPS после атак дронов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, транспортное ведомство Эстонии сообщило, что в последние дни на большей части территории республики наблюдались перебои в работе GPS. Отмечалось, что действие глушилок повлиял на воздушное движение, но не отразились на работе GPS на земле.

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    Фариза Бацазова
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