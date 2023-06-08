Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:56, 8 июня 2023Ценности

Жена Смолова показала фигуру в бикини во время медового месяца

Жена футболиста Федора Смолова Карина показала фигуру в бикини во время медового месяца

Фото: @diamond_april

Жена нападающего московского «Динамо» Федора Смолова, блогерша и диджей Карина Смолова (Истомина) показала откровенное фото во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 29-летняя супруга футболиста предстала в черном бикини с кольцом-перемычкой между чашками топа. Девушка позировала на фоне моря и скал, дополнив образ солнцезащитными очками и демонстрируя стройную фигуру и тату на коже. Известно, что пара отдыхает в Италии.

О свадьбе спортсмена и диджея стало известно 5 июня. Молодожены поделились снимками с кольцами в соцсетях. При этом Смолова под фото призналась мужу в чувствах, подписав: «Я люблю тебя».

Ранее советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова стала участницей новой откровенной фотосессии для модного журнала Acumen Magazine. 56-летняя знаменитость предстала перед камерой голой, прикрывая обнаженные части тела париком длиной до пола.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
    Украинский футболист отказался общаться с подписчиками на русском языке
    Земфира переписала квартиру на Ренату Литвинову
    Российские пограничники посадили дрон ВСУ около Новой Таволжанки
    Названа дата старта продаж Lada Vesta нового поколения
    Авиакомпании Европы заявили о помехах в работе GPS из-за России
    Супермуравьи из Узбекистана вызвали перебои с электричеством в Великобритании
    Бывший премьер Италии назвал возможное поражение Украины катастрофой для ЕС
    Жена Смолова показала фигуру в бикини во время медового месяца
    Власти Казахстана списали ограничение платежей в рублях на политику банков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.