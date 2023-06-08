США и Британия пообещали активнее искать поддерживающих российскую спецоперацию

США и Великобритания пообещали активнее искать поддерживающих проведение СВО на Украине

США и Великобритания пообещали нарастить совместные усилия по обмену данными в целью более активного поиска физических и юридических лиц, поддерживающих проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сказано в совместной декларации двух стран, которую опубликовал Белый дом.

«Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными от наших финансовых учреждений и предприятий», — сказано в заявлении.

Отмечается, что таким образом страны продолжат выявлять тех, кто способствует финансированию спецоперации.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Лондон утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики.