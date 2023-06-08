Карпин рассказал об отношениях с Дзюбой

Тренер сборной России Карпин заявил, что топор войны между ним и Артемом Дзюбой зарыт

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об отношениях с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой. Его слова приводит Sport24.

Карпин заявил, что топор войны между ним и футболистом был зарыт еще до того, как игрока намеревались вызывать в сборную. Тренер добавил, что они немного пообщались на вручении премии «Герои Российской премьер-лиги» по итогам сезона-2022/2023.

1 марта Дзюба раскритиковал подход Карпина к выбору игроков национальной команды. «Он же сейчас всех подряд вызывает. Мне был ближе подход Станислава Саламовича [Черчесова] и [Фабио] Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить», — отметил нападающий.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне-2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.