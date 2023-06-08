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16:03, 8 июня 2023Моя страна

В Татарстане пройдет Всемирный день донора

В Казани 14 июня пройдет Всемирный день донора

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Центре крови Татарстана состоится летняя акция, приуроченная к Всемирному дню донора. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Казани.

Отмечается, что мероприятие пройдет 14 июня в столице республики с 8 до 12 часов дня. Для жителей региона, не имеющих противопоказаний к донации, будет работать мобильный комплекс заготовки крови.

«В 10:00 на площадке перед центром пройдет торжественное вручение почетных грамот и нагрудных знаков почетным донорам России, а также благодарностей активистам донорского движения», — говорится в сообщении.

Горожан также ждут выступления творческих коллективов, в том числе камерного оркестра Renaissance. По завершении мероприятия состоится флешмоб. «Волонтеры, доноры и медработники в красных футболках создадут образ большой капли крови как символа донорского движения, гуманизма и милосердия», — пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что в День России, 12 июня, в культурном центре «Сайдаш» в Казани пройдет чемпионат по лепке цветов из полимерной глины. На нем мастерицы из Татарстана и других регионов страны установят два мировых рекорда. Так, участники соревнований соберут самый большой букет ландышей из полимерной глины и самый большой флаг России из роз ручной работы.

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    Фариза Бацазова
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