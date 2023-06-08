Риск катастрофы из-за перегрева реакторов Запорожской АЭС оценили

Специалист по ядерной энергетике Кондратьев назвал маловероятной катастрофу на ЗАЭС

Катастрофа на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за перегрева реакторов после разрушения Каховской ГЭС крайне маловероятна, поскольку на данный момент электростанция уже остановлена, большого объема воды для охлаждения не требуется. Об этом «Ленте.ру» рассказал замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, курирующий проекты в сфере атомной промышленности.

«Уровень воды в водоеме, использующемся для охлаждения реакторов, упал несущественно. Кроме того, электростанция давно остановлена, хоть и не законсервирована, так что потребление воды теперь значительно меньше, чем в случае штатной работы», — сказал Кондратьев.

Специалист добавил, что у сотрудников ЗАЭС есть планы действий на случай разных ЧС, в том числе, критичного снижения уровня воды. Кондратьев также отметил, что более тревожными с точки зрения ядерной безопасности являются непрекращающиеся обстрелы.

«Если мы предположим ситуацию, в которой воды для охлаждения реакторов вообще не осталось, то это уже опасно. Надо проводить выгрузку топлива, переходить к режиму консервации. Но, как правило, такие процессы не происходят одномоментно, сотрудники могут начать подготовку заранее», — уточнил Кондратьев.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС), Киев и Москву для обсуждения плана безопасности. Гендиректор агентства также заявил, что считает своей главной целью предотвращение ядерной катастрофы.