Кулеба назвал негодяем журналиста Такера Карлсона, обвинившего Украину в разрушении ГЭС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба назвал негодяем американского журналиста Такера Карлсона, обвинившего Украину в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Слова политика прозвучали в эфире телеканала «1+1».

«Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу», — заявил дипломат.

Ранее Карлсон с своем новом шоу заявил, что любой честный человек, изучив доказательства, признает, что в разрушении ГЭС виновата именно Украина. Он подчеркнул, что подрыв в большей степени вредит России, а Киев и ранее планировал атаковать гидроэлектростанцию.

В мае стало известно, что Комитет политических действий по выдвижению экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию. Он подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля этого года.