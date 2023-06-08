Центробанк сообщил о снижении контроля за выводом средств за рубеж

Глава департамента ЦБ Ясинский сообщил об ослаблении фильтров на вывод средств за рубеж

Западные санкции и, как следствие, массовое использование российским бизнесом схем параллельного импорта вынудили Центробанк ослабить контроль внешнеторговых операций. Об этом в комментарии РБК сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По его словам, ранее почти все нетипичные операции расценивались как попытки вывести средства за рубеж, теперь контроль снижен. Вместе с тем представитель ЦБ уверен, что регулятор еще способен отличить платежи бизнеса от вывода средств.

«Сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили», — рассказал Ясинский.

В свою очередь представитель Росфинмониторинга заметил, что банки действительно сумели перестроиться на выявление подозрительной деятельности в новых условиях. Он указал, что об этом свидетельствует хотя бы системное информирование банков, осуществляющих межстрановые переводы, о сомнительных операциях своих клиентов.

Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что банки начали лояльнее относиться к нестандартным внешнеэкономическим операциям. Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила, что раньше для совершения крупных операций с участием посредником запрашивалось много документов, возникали дополнительные вопросы. В последнее время в части случаев этого не происходит, подход стал более индивидуальным.

По оценкам Банка России, в 2022 году объем операций с признаками вывода средств за рубеж сократился до минимума за все время мониторинга — 36 миллиардов рублей. При этом для стран Таможенного союза показатель вырос в 2,5 раза — с 5 до 13 миллиардов рублей. По словам Ясинского, ситуация не связана с параллельным импортом, просто санкции разрушили не только внешнеторговые связи, но и сложившиеся схемы по выводу средств.

Ранее «Ъ» сообщил, что российские импортеры начали сталкиваться с блокировками платежей в банках Армении, Казахстана и Гонконга при попытках поставить по параллельному импорту сервера, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику. Источники издания называют в качестве причины десятый пакет санкций США, который угрожает организациям, обслуживающим такие схемы.