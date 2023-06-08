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08:28, 8 июня 2023Экономика

Центробанк сообщил о снижении контроля за выводом средств за рубеж

Глава департамента ЦБ Ясинский сообщил об ослаблении фильтров на вывод средств за рубеж

Фото: Murad Sezer / Reuters

Западные санкции и, как следствие, массовое использование российским бизнесом схем параллельного импорта вынудили Центробанк ослабить контроль внешнеторговых операций. Об этом в комментарии РБК сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По его словам, ранее почти все нетипичные операции расценивались как попытки вывести средства за рубеж, теперь контроль снижен. Вместе с тем представитель ЦБ уверен, что регулятор еще способен отличить платежи бизнеса от вывода средств.

«Сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили», — рассказал Ясинский.

В свою очередь представитель Росфинмониторинга заметил, что банки действительно сумели перестроиться на выявление подозрительной деятельности в новых условиях. Он указал, что об этом свидетельствует хотя бы системное информирование банков, осуществляющих межстрановые переводы, о сомнительных операциях своих клиентов.

Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что банки начали лояльнее относиться к нестандартным внешнеэкономическим операциям. Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила, что раньше для совершения крупных операций с участием посредником запрашивалось много документов, возникали дополнительные вопросы. В последнее время в части случаев этого не происходит, подход стал более индивидуальным.

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По оценкам Банка России, в 2022 году объем операций с признаками вывода средств за рубеж сократился до минимума за все время мониторинга — 36 миллиардов рублей. При этом для стран Таможенного союза показатель вырос в 2,5 раза — с 5 до 13 миллиардов рублей. По словам Ясинского, ситуация не связана с параллельным импортом, просто санкции разрушили не только внешнеторговые связи, но и сложившиеся схемы по выводу средств.

Ранее «Ъ» сообщил, что российские импортеры начали сталкиваться с блокировками платежей в банках Армении, Казахстана и Гонконга при попытках поставить по параллельному импорту сервера, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику. Источники издания называют в качестве причины десятый пакет санкций США, который угрожает организациям, обслуживающим такие схемы.

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