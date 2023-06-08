Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алиса Октябрёва
Сегодня
12:00 (Мск)
Клерви Нгуну
Ролан Гаррос — девушки
Маю Кроссли
Сегодня
12:00 (Мск)
Алина Корнеева
Ролан Гаррос — девушки
Каролина Мухова
Сегодня
16:00 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
10:54, 8 июня 2023Спорт

Цены на билеты на возможный дебютный матч Месси в США выросли в десять раз

ESPN: цены на билеты на возможный первый матч Месси за «Интер Майами» выросли в десять раз

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Цены на билеты на возможный дебютный матч Лионеля Месси за клуб из США «Интер Майами» выросли в десять раз. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, впервые Месси может выйти на поле в составе клуба Главной лиги футбола (MLS) 21 июля. В этот день в Форт-Лодердейле состоится матч с мексиканским «Крус Асуль» в рамках первого матча Кубка лиг.

Ранее минимальная стоимость билетов составляла 29 долларов, однако после объявления о трансфере Месси цена выросла до 329 долларов. Средняя цена на билеты на эту игру повысилась со 122 до 373 долларов.

7 июня Месси объявил о переходе в «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество
    Звезда «Человека-паука» решил взять перерыв в карьере
    Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
    Путин заявил о поддержке Россией права каждого народа на самобытность
    В ОБСЕ заявили об угрозе перебоев в электроснабжении из-за прорыва Каховской ГЭС
    Стилист Бузовой описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию»
    Роналду оценил возможность покупки футбольного клуба после завершения карьеры
    Лукашенко рассказал о триллионных тратах Запада на разорение стран
    Стало известно о погибших из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.