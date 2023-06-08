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09:30, 8 июня 2023Россия

Момент падения обломка объекта ВСУ под Белгородом показали на видео

Shot показал на видео момент падения обломка объекта ВСУ под Белгородом

Момент падения обломка сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) объекта ВСУ под Белгородом показали на видео. Кадры в четверг, 8 июня, публикует Telegram-канал Shot.

По данным канала, он упал в поселке Разумное примерно в 10 километрах от города.

О том, что системы ПВО сработали по двум воздушными целям в Белгороде, рано утром заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

Ранее также стало известно, что над Белгородом по двум воздушным целям система ПВО сработала 6 июня.

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    Евгения Куликова
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