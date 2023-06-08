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09:51, 8 июня 2023Экономика

Две европейские страны решили закупить больше нефти по российскому трубопроводу

Reuters: в июне Венгрия и Чехия решили закачать на 16% больше российской нефти по «Дружбе»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В июне прокачка нефти из России в страны Евросоюза по южной ветке трубопровода «Дружба» вырастет на 16 процентов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.

Венгерская компания MOL, владеющая нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Венгрии и Словакии, закупит 900 тысяч тонн российской Urals вместо 750 тысяч тонн в мае. Чешский концерн Unipetrol увеличил свою заявку на сырье с 400 до 430 тысяч тонн.

Стороны опасаются возможных перебоев с поставками нефти через территорию Украины. Это решение приняли после повреждения Каховской ГЭС, которое вызвало прорыв дамбы и затопление территорий в Херсонской области.

«Недавняя эскалация на Украине, повреждения крупных инфраструктурных объектов вызывают беспокойство. Это хорошая идея — заказать больше [топлива] прямо сейчас», — отметил один из источников издания.

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«Дружба» — крупнейшая система магистральных нефтепроводов в мире, которая разделена на две ветки: северная проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Ранее в ЕС ввели ограничения на поставки российских энергоресурсов через южную ветку линии. Однако Еврокомиссия сделала исключение для Венгрии, Словакии и Чехии.

Чтобы отказаться от использования российского трубопровода «Дружба», чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили соглашение по расширению пропускной способности трансальпийского нефтепровода, который начнет использоваться сторонами с 2025 года. Увеличение мощностей TAL приведет к росту объемов поставок нефти в Чехию на четыре миллиона тонн в год, что обеспечит потребности страны в ресурсе и избавит ее от зависимости от российского топлива.

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    Вячеслав Агапов
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