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14:32, 8 июня 2023Мир

ООН проигнорировала предупреждения о возможных ударах ВСУ по Каховской ГЭС

Зампостпреда РФ: ООН игнорировала предупреждения России об ударах ВСУ по Каховской ГЭС

Фото: Alexey Konovalov / TASS / Reuters

ООН проигнорировала предупреждения о возможных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС, заявил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.

«В связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября 2022 г. постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций», — сказал он.

По его словам, письмо содержало призыв к руководству ООН принять меры, чтобы прекратить эти провокации со стороны Киева. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало, добавил зампостпреда.

Кроме того, он заявил, что возложение ответственности за события ночи 6 июня на Россию — не более чем попытка Украины обелиться и представить себя жертвой. Обвинение российских военнослужащих в этих действиях являются ничем иным как отражением циничного и абсурдного мышления украинских властей, сказал Белоусов.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Виктория Кондратьева
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