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08:17, 8 июня 2023Мир

В Японии более 205 тысяч жителей получили предписание об эвакуации

NHK: власти Японии планируют эвакуировать более 205 тысяч человек из-за угрозы оползней

Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Global Look Press

Власти японской префектуры Сидзуока из-за угрозы оползней рассылают предписания об эвакуации маломобильных и пожилых граждан. Всего планируется эвакуировать более 205 тысяч человек, сообщает телеканал NHK.

В префектуре после мощного тайфуна прошли сильные ливневые дожди, это и вызвало серьезную угрозу схода оползней. В городе Хамамацу распоряжение об эвакуации получили 203,4 тысячи человек, в городе Косай — еще почти 2,3 тысячи жителей.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе продолжение дождей. Это значительно повышает опасность природной катастрофы.

Несколькими днями ранее на некоторые части Японии обрушились проливные дожди из-за надвигающегося тропического шторма «Мавар». Власти страны призвали почти 1,3 миллиона граждан эвакуироваться. Более 300 авиарейсов и 52 парома были отменены, несколько железнодорожных линий приостановили работу.

Кроме того, из-за дождей уровень нескольких японских рек поднялся до максимальной отметки. При этом японское метеорологическое агентство предупредило о возможных наводнениях в западной части островов Сикоку и Хонсю.

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    Марина Совина
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