Вероятность отправки войск НАТО на Украину оценили

Политолог Топорнин усомнился в отправке войск НАТО на Украину

Страны НАТО вряд ли отправят на территорию Украины свои войска, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил слова экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена о вероятности участия в конфликте членов военного блока.

«Вряд ли он обладает какой-то закрытой информацией на данный момент — все-таки бывший генсек НАТО, сегодня он уже не является официальным чиновником этой организации, тем более допущенным к каким-то секретным данным. Скорее всего, он оперирует той информацией, которая есть в публичном пространстве, которую высказывают эксперты, отдельные военные специалисты, журналисты. Тем более эта информация о возможном размещении польских военных — это не какая-то новая информация, она уже циркулировала», — объяснил политолог.

Мне кажется, что вряд ли это предложение получит поддержку Николай Топорнин политолог

При этом Николай Топорнин считает, что Украина потребует для себя гарантий со стороны Североатлантического альянса.

«Для них (Украины — прим. «Ленты.ру») нужна более серьезная политическая линия, чтобы они могли на кого-то опираться и не быть один на один с Россией, потому что эти страхи и фобии будут оставаться. Со своей стороны они будут настаивать на подключении многостороннего формата, если их в НАТО не примут. Им нужно что-то такое, что может придать им уверенность в том, что в будущем такого конфликта не будет. Для этого они хотят, чтобы западные страны дали такие комплексные гарантии того, что если что-то такое случится, то автоматически придут на помощь западные страны и их военные потенциалы. Они будут этот вопрос прорабатывать и на нем настаивать», — сказал он.

Ранее экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмусен допустил, что войска блока могут принять непосредственное участие в конфликте между Москвой и Киевом. По его словам, государства-члены альянса могут отправить на территорию Украины свои силы, если страна не получит гарантии безопасности. По его мнению, среди желающих помочь Украине — Польша и страны Балтии.