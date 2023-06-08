Вероятность отправки войск НАТО на Украину оценили
Страны НАТО вряд ли отправят на территорию Украины свои войска, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил слова экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена о вероятности участия в конфликте членов военного блока.
«Вряд ли он обладает какой-то закрытой информацией на данный момент — все-таки бывший генсек НАТО, сегодня он уже не является официальным чиновником этой организации, тем более допущенным к каким-то секретным данным. Скорее всего, он оперирует той информацией, которая есть в публичном пространстве, которую высказывают эксперты, отдельные военные специалисты, журналисты. Тем более эта информация о возможном размещении польских военных — это не какая-то новая информация, она уже циркулировала», — объяснил политолог.
Мне кажется, что вряд ли это предложение получит поддержку
При этом Николай Топорнин считает, что Украина потребует для себя гарантий со стороны Североатлантического альянса.
«Для них (Украины — прим. «Ленты.ру») нужна более серьезная политическая линия, чтобы они могли на кого-то опираться и не быть один на один с Россией, потому что эти страхи и фобии будут оставаться. Со своей стороны они будут настаивать на подключении многостороннего формата, если их в НАТО не примут. Им нужно что-то такое, что может придать им уверенность в том, что в будущем такого конфликта не будет. Для этого они хотят, чтобы западные страны дали такие комплексные гарантии того, что если что-то такое случится, то автоматически придут на помощь западные страны и их военные потенциалы. Они будут этот вопрос прорабатывать и на нем настаивать», — сказал он.
Ранее экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмусен допустил, что войска блока могут принять непосредственное участие в конфликте между Москвой и Киевом. По его словам, государства-члены альянса могут отправить на территорию Украины свои силы, если страна не получит гарантии безопасности. По его мнению, среди желающих помочь Украине — Польша и страны Балтии.