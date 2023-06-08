Российские войска остановили попытки атак ВСУ на четырех направлениях
Шойгу заявил, что ВС России остановили попытки атак ВСУ на четырех направлениях
Российские военнослужащие остановили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на четырех направлениях. Об этом в четверг, 8 июня, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.
Министр отметил, что противник был отброшен и понес большие потери.
В частности, Шойгу рассказал, что ночь на 8 июня, противник предпринял пытался прорвать оборону России на запорожском направлении. Атака была организована силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года.