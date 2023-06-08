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15:52, 8 июня 2023Россия

Российские войска остановили попытки атак ВСУ на четырех направлениях

Шойгу заявил, что ВС России остановили попытки атак ВСУ на четырех направлениях

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие остановили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на четырех направлениях. Об этом в четверг, 8 июня, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что противник был отброшен и понес большие потери.

В частности, Шойгу рассказал, что ночь на 8 июня, противник предпринял пытался прорвать оборону России на запорожском направлении. Атака была организована силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года.

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    Евгения Куликова
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