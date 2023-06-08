Тренер «Барселоны» оценил решение Месси перейти в клуб Бекхэма

Тренер «Барселоны» Хави призвал уважать решение Лионеля Месси перейти в клуб Бекхэма

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил решение аргентинского форварда Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Специалист призвал уважать поступок футболиста. «Он больше не хочет быть в центре внимания. Он хочет ощущать меньше давления и напряжения. Он хочет больше проводить времени с семьей», — заявил он.

7 июня Месси объявил о переходе в «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.