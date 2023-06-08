Студента из Пакистана задержали за домогательства к несовершеннолетней москвичке

В Москве 35-летнего студента из Пакистана задержали за приставания к школьнице на ярмарке

В Москве на книжном фестивале «Красная площадь» полицейские задержали 35-летнего пакистанского студента Российского университета дружбы народов (РУДН) за домогательства к 17-летней девушке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в очереди за автографом книжного критика и блогера Энтони Ули. По словам потерпевшей, мужчина, стоявший позади, стал трогать ее за интимные места. Мужчине было сделано замечание, однако он продолжил приставать.

Семья школьницы написала на студента заявление. Теперь, по данным Telegram-канала Shot, полиция ищет других возможных потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Волгограде арестовали 48-летнего мужчину, домогавшегося восьмилетней девочки в подъезде.