88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
88-летнего режиссера Глеба Панфилова перевели на реабилитацию и выписали из больницы
88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кинематографист был переведен на реабилитацию после того, как в его состоянии наметилась положительная динамика.
Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.
11 мая появилась информация, что режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.