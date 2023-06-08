88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы

88-летнего режиссера Глеба Панфилова перевели на реабилитацию и выписали из больницы

88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кинематографист был переведен на реабилитацию после того, как в его состоянии наметилась положительная динамика.

Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

11 мая появилась информация, что режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.