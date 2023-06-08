Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 8 июня 2023Россия

Лавров озвучил задачу сотрудничества России и Африки

Лавров: задачей сотрудничества России и Африки является вывод отношений на новый уровень
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главной задачей сотрудничества Москвы и стран Африки должен стать вывод отношений на уровень стратегического партнерства. Кремль рассчитывает добиться этого, отметил дипломат на торжественном приеме по случаю Дня Африки, передает ТАСС.

«Исходим из того, что итоги Санкт-Петербургского саммита [Россия — Африка] позволят задать вектор развития наших отношений на ближайшие годы», — отметил Лавров в обращении к присутствующим на приеме главам африканских диппредставительств.

Глава ведомства также напомнил о предстоящем гуманитарном и экономическом форуме. Сергей Лавров выразил уверенность, что оба мероприятия в Санкт-Петербурге по своим масштабам и насыщенности будут весьма значимыми.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против Москвы и сбалансированную позицию. Кроме того, Лавров отметил, что «Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета».

По его словам, в этом и заключается коренное отличие российской политики от действий «коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожье
    Эксперты заявили о росте оптовых цен на топливо в России
    Объявлены сроки отбора космонавтов для полетов на РОС
    Любители искусства обнаружили советский спутник на картине XVI века с Иисусом
    Всемирный банк оценит ущерб от ЧП на Каховской ГЭС
    Инициативу локализации производства авто для такси и каршеринга оценили
    Лавров озвучил задачу сотрудничества России и Африки
    Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
    В Запорожской области сообщили об обстреле Токмака со стороны ВСУ
    Сапега прокомментировала свое помилование
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.