Лавров озвучил задачу сотрудничества России и Африки

Лавров: задачей сотрудничества России и Африки является вывод отношений на новый уровень

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главной задачей сотрудничества Москвы и стран Африки должен стать вывод отношений на уровень стратегического партнерства. Кремль рассчитывает добиться этого, отметил дипломат на торжественном приеме по случаю Дня Африки, передает ТАСС.

«Исходим из того, что итоги Санкт-Петербургского саммита [Россия — Африка] позволят задать вектор развития наших отношений на ближайшие годы», — отметил Лавров в обращении к присутствующим на приеме главам африканских диппредставительств.

Глава ведомства также напомнил о предстоящем гуманитарном и экономическом форуме. Сергей Лавров выразил уверенность, что оба мероприятия в Санкт-Петербурге по своим масштабам и насыщенности будут весьма значимыми.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против Москвы и сбалансированную позицию. Кроме того, Лавров отметил, что «Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета».

По его словам, в этом и заключается коренное отличие российской политики от действий «коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства».